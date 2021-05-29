التربية تحدد عدد المواد الدراسية المشمولة بامتحانات الصف السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية، اليوم السبت، عدد المواد الدراسية المشمولة بامتحانات الصف السادس الابتدائي.

واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات ان "هناك وقتا كافيا للتلاميذ لكي يراجعوا المنهج الذي تم تكييفه ليتلاءم مع الخطة الدراسية التي اعدتها الوزارة لكل مرحلة تعليمية عن بعد في ظل جائحة كورونا".

واضاف ان "تلاميذ السادس الابتدائي سيؤدون الامتحان في اربع مواد فقط هي اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم، وبحسب ماتم تقليصه من المنهج لكل منها"، مشيراً الى "مباشرة المديريات المختصة بتهيئة المستلزمات الامتحانية وتوزيع المراقبين ومدراء المراكز على غرار الخطة المعتمدة سنويا لاجراء الامتحانات الوزارية".

وحددت الوزارة موعد امتحانات السادس الابتدائي يوم الاحد المصادف الـ 13 من شهر حزيران المقبل، والثالث المتوسط سيكون يوم الاحد الرابع من شهر تموز المقبل، بينما ستكون لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة، يوم الثلاثاء الـ 27 من الشهر نفسه".