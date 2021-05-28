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الشيخ جلال الدين الصغير : العراق بين إفك النفاق السياسي ودموع التماسيح ومخالب السفارة وقصة هيبة الدولة
وكالة انباء براثا
94
2021-05-28
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التعليقات
أ.د. عادل محمد العليّان
: تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
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:
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad
: تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
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:
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين
: جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
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:
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي
: السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
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قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير
: ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
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الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل
: والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
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الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير
: ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
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