اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الارهابي بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، عن اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة في المناطق الغربية .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي الانبار ، على خلفية دخول احد ناصر التنظيم الاجرامي داخل القضاء للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر ، مبينا ان” المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار، موضحا ان”. القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم “.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار “.