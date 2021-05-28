الأخبار

تضم رفات نحو 600 ضحية.. مؤسسة الشهداء تفتح مقبرة جماعية في بادوش


وجه رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الاله النائلي، اليوم الجمعة، الكوادر الفنية المختصة في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بفتح المقبرة الجماعية في منطقة بادوش في محافظة نينوى.

وقال النائلي في تصريح صحفي إن "المقبرة هي أحد الشواهد البارزة لإعتبار تنظيم داعش منظمة إرهابية هدفها تغييب معالم الجريمة وهذا ما وجد في تلك المقبرة"، مبيناً أن "المقبرة تضم اعداداً بين (٥٠٠ – ٦٠٠) من الضحايا النزلاء في سجن بادوش الذين تم تصفيتهم على أساس طائفي حسب تقارير جهات أمنية متعاونة مع المؤسسة".

وأضاف، أن "هذا الاسلوب في القتل هو ليس بجديد على العراقيين فقد مارسته عصابات البعث الصدامي وها هم أذنابهم يقترفون نفس الجريمة، وستبذل مؤسسة الشهداء قصارى الجهود لإبراز هذه التضحيات من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ليصل لكل العالم مدى الآلام والمآسي التي تعرض لها العراقيين على حقب متعاقبة من قبل عصابات الظلم والاضطهاد من البعثيين واذنابهم من الارهاب وداعش".

 

من جانبه، بيّن مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ضياء الساعدي  أن "المقبرة تم العثور عليها وتحديد مكانها في عام ٢٠١٧ ولكن حالت الظروف الامنية غير المستقرة في المنطقة دون المباشرة بفتحها فضلاً عن قلة التخصيصات المالية المخصصة للدائرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : العراق بين إفك النفاق السياسي ودموع التماسيح ومخالب السفارة وقصة هيبة الدولة
اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الارهابي بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
تضم رفات نحو 600 ضحية.. مؤسسة الشهداء تفتح مقبرة جماعية في بادوش
الاستخبارات العسكرية تستولي على ٢٤ صاروخ قاذفة شرقي الفلوجة
كتلة بيارق الخير النيابية: الحكومة تفقد سيطرتها على ملفات مهمة
العمليات المشتركة تنوه بشأن تجربة أمنية عصر اليوم
مداهمة ثلاثة أوكار للإرهابيين في كركوك
الاستخبارات والأمن تطيح بأحد اكبر تجار المخدرات في بغداد
القبض على مبتز إلكتروني لابتزازة (٢٢)فتاة في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ...
الموضوع :
🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶
فيسبوك