الاستخبارات العسكرية تستولي على ٢٤ صاروخ قاذفة شرقي الفلوجة

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، الاستيلاء على ٢٤ صاروخ قاذفة واسلحة متنوعة بعملية نوعية استهدفت موقع سابق لعناصر التنظيم الاجرامي شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى شرعت بعملة امنية استباقية استهدفت مواقع سابقة لعناصر ارهابي داعش ابان سيطرته على مناطق مختلفة في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على ٢٤ صاروخ قاذفة ١٥ قذيفة دبابة و ٤٠ عبوة ناسفة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوية ان” القوات الامنية استولت ايضا على قاذفة ار بي جي سفن عدد ١ و ١٥ سبحة تفجير و ٢٠٠ اطلاقة بي كي سي و ٥ حشوات قاذفة و ١٠ قداحات تفجير فضلا عن ٧ بطاريات تفجير ، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية ، مؤكدا ان معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على الاسلحة المضبوطة “.

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي تقوم بين الحين والاخر بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من مدن الانبار بحثا عن بقايا خلايا ارهابي داعش واسلحتهم “