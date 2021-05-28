كتلة بيارق الخير النيابية: الحكومة تفقد سيطرتها على ملفات مهمة

اكدت كتلة بيارق الخير النيابية ، الجمعة، بان الحكومة غير مسيطرة على ملفات مهمة في البلاد.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي ،ان” الحكومة رغم صلاحياتها الواسعة الا ان الاشهر الماضية اظهرت عدم سيطرتها على ملفات هامة خاصة فيما يتعلق بالشان الاقتصادي والامني والسياسي حتى ازمة الجفاف رغم كل الاوراق الموجودة في وزتها لكنها لم تتحرك حتى الان رغم دخول محافظات نفق مجهول في ظل جفاف قاس بدء يزحف على مناطقها”.

واضاف الخالدي،ان” الحكومة تتحمل وزر اخطاء جسيمة في البلاد خاصة مع القرارات الاقتصادية الاخيرة وتداعياتها على الاسواق والفقراء والنازحين دون وجود اي خطط لاحتواء الغلاء الذي ارهق الفقراء والبسطاء”.

واشار الى ان” ضرورة مراجعة الكثير من قرارات الحكومة وبيان تاثيرها السلبي على الارض مؤكدا بانه لم يبقى امامنا من محرج حقيقي للازمات في البلاد سوى خلق اجواء امنة ومستقرة للانتخابات القادمة من اجل تكون بداية حقيقية لمسيرة سياسية تعالج الوضع الداخلي في البلاد”.

ويعاني العراق من ازمات كبيرة داخلية منها الاقتصادية والامنية في ظل اخفاق حكومي متكرر”