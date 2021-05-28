القبض على 10 تجار بحملة أمنية لمكافحة المخدرات في البصرة

اكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات – البصرة، اليوم الجمعة، القاء القبض على ( 10 ) متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدرة.

وذكر قسم العلاقات والإعلام للمديرية في بيان، ان "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - قسم مكافحة مخدرات – البصرة، القت القبض على ( 10 ) متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدرة"، مشيرا الى "ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم حبوب مخدرة واكياس صغيرة من مادة الكريستال ومادة الترياق المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة غير مرخصة واعتدة".

واضاف البيان ان "هذا الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة"، لافتا الى "وجود تعاون مستمر ومثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني".

وتابع انه "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".