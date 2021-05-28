الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أنها "سجلت 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3477 شخصاً للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 22 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا خلال يوم واحد بلغوا 19541 شخصاً، أما الاجمالي فقد بلغ 582537 شخصا".