الأخبار

نائب :تاجيل الانتخابات سيدخل للعراق في نفق مظلم


اكد النائب السابق رعد الماس، الجمعة، ان اي تاجيل للانتخابات ستدخل العراق في نفق مظلم.

وقال الماس ان” اي حديث عن تاجيل موعد الانتخابات النيابية المزمع اجراءها في تشرين الاول المقبل خطر للغاية وستدخل العراق في نفق مظلم وتقودنا الى عواقب وخيمة في ظل تراكم الازمات”.

واضاف ان” اي محاولة للتاجيل ستؤدي الى ارباك المشهد العراقي برمته وهذا امر مرفوض مؤكدا بان اغلب القوى السياسية باتت مدركة لحجم المخاطر الناجمة عن تاجيل الانتخابات وتدعو لاجراءها مع تامين الامن الانتخابي واستخدام حقيقي وشامل للبطاقة البايومترية”.

واشار الماس الى ” اهمية تحقيق الاستقرار الامني قبيل الانتخابات واعطاء هاجس الطمائنية للناخبين والمرشحين على حدا سواء من اجل خلق مشاركة شعبية اكبر”.

ويعاني العراق من ازمات متعددة في الوقت الراهن مع قرب موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب :تاجيل الانتخابات سيدخل للعراق في نفق مظلم
اعتقال ثلاثة من جماعة الضال المضل محمود الصرخي للاشتباه باغتيال الاعلامي احمد حسن في الديوانية
القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين
الخبير القانوني علي التميمي يوضح مدى قانونية اعتقال القائد بالحشد الشعبي “قاسم مصلح”
حقيقة صدور بيان من الحشد الشعبي بشأن اعتقال قاسم مصلح
الكشف عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية
أندلاع حريق قرب ساحة كهرمانة ببغداد
وزير الخارجية الباكستاني يصل الى بغداد
العامري: من يريد كسر هيبة الحشد يريد أن يقوض هيبة الدولة
بالفيديو .... محلل سياسي : السفير البريطاني يقول لاحد السياسيين ان النار ستبدأ باللهيب في العراق بارتفاع درجات الحرارة في تموز القادم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ...
الموضوع :
🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶
فيسبوك