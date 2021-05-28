نائب :تاجيل الانتخابات سيدخل للعراق في نفق مظلم

اكد النائب السابق رعد الماس، الجمعة، ان اي تاجيل للانتخابات ستدخل العراق في نفق مظلم.

وقال الماس ان” اي حديث عن تاجيل موعد الانتخابات النيابية المزمع اجراءها في تشرين الاول المقبل خطر للغاية وستدخل العراق في نفق مظلم وتقودنا الى عواقب وخيمة في ظل تراكم الازمات”.

واضاف ان” اي محاولة للتاجيل ستؤدي الى ارباك المشهد العراقي برمته وهذا امر مرفوض مؤكدا بان اغلب القوى السياسية باتت مدركة لحجم المخاطر الناجمة عن تاجيل الانتخابات وتدعو لاجراءها مع تامين الامن الانتخابي واستخدام حقيقي وشامل للبطاقة البايومترية”.

واشار الماس الى ” اهمية تحقيق الاستقرار الامني قبيل الانتخابات واعطاء هاجس الطمائنية للناخبين والمرشحين على حدا سواء من اجل خلق مشاركة شعبية اكبر”.

ويعاني العراق من ازمات متعددة في الوقت الراهن مع قرب موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل”