النائب جاسم البياتي : وزارة التجارة بلا عمل وليس لها فائدة للشعب

اكد النائب جاسم البياتي ، الخميس، إن وزارة التجارة هي وزارة بلا عمل وليس لها اي فائدة للشعب العراقي .

وقال البياتي في تصريح صحفي إن ” على الحكومة محاسبة وزير التجارة فوراً بعد عرض مفاجئات واخبار كاذبة للمواطنين وتزويد الحصة التموينية بمفردات جديدة“ مبيناً أن” الوزارة بها اكثر من 3000 موظف مع وزيرها بلا فائدة“.

واشار الى “أهمية محاسبة وزير الصحة بعد بيعه العروض والمفردات والمفاجئات الكاذبة للمواطنين في شهر رمضان“.

وبين أن ” السوق الان محرك من البضائع الاجنبية ولا توجد لدينا اي تجارة والوزارة لا فائدة منها للمصلحة العامة، وأن الغاء الوزارة وتوزيع الاموال المخصصة لها للشعب افضل“.

يذكر أن وزير التجارة قد وعد المواطنين منذ بداية رمضان الماضي بزيادة مفردات البطاقة التموينية.