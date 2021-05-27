خلية الأزمة النيابية تكشف عن توصية لرفع الحظر الجزئي

كشفت خلية الأزمة النيابية، الخميس، عن تقديم توصية لرفع الحظر الجزئي المفروض في بغداد والمحافظات.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة قدمت توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بأن تتم خلال عشرة أيام متابعة أعداد الإصابات والوفيات ومن بعدها يتم رفع الحظر الجزئي على مرحلتين".

وأضاف الموسوي، أن "المرحلة الاولى تتضمن أن يكون الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً، وهذا السياق المتبع في اغلب الدول"، موضحاً أن "المرحلة الثانية تطبق وفق التوصية بعد استقرار الاصابات عند معدل ألف او ألفين، ويمكن خلالها رفع الحظر الجزئي بشكل تام".