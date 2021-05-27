الأخبار

استشهاد آمر فصيل بالشرطة الاتحادية في كركوك


أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، باستشهاد آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر ان "آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية (النقيب إيهاب زيدان خلف ردام الشمري) استشهد نتيجة انفجار عبوة ناسفة عليه في محافظة كركوك".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وباشرت بعمليات تفتيش لتعقب عناصر داعش الارهابي في تلك المناطق".

وفي السياق نفسه قالت خلية الإعلام الأمني فقي بيان ورد للسومرية نيوز، " مازالت دماء الأبطال في قواتنا الأمنية تروي تراب هذا الوطن، ها هي اليوم تزف شهيداً آخر ارتقى الى الله، هو المقاتل المغوار آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية (النقيب إيهاب زيدان خلف ردام الشمري) خلال عمليات التفتيش والتطهير في وادي الشاي بمحافظة كركوك، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً لداعش الارهابي في ديالى
استشهاد آمر فصيل بالشرطة الاتحادية في كركوك
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا
مجلس الأمن الدولي يوافق على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية
مهددين بالتصعيد.. الأهالي يطالبون محافظ البصرة بالحضور للفاو وحل مشاكل القضاء
الفتح: اعتقال مصلح يحمل اجندة متعددة ابرزها خلط الاوراق
اطلاق سراح الدكتور حامد اللامي
السفير الفلسطيني: أميركا طلبت من العراق التوسط لايقاف حرب غزة
فاقت ثروته 17 مليون دولار.. الحكم على قاض متقاعد بقضية كسب غير مشروع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ...
الموضوع :
🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶
ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ...
الموضوع :
الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة
زيد مغير : ليت ان يكون هناك قرار بطرد كل تيار او قائمة او حزب من البرلمان اذا ثبت تورط ...
الموضوع :
نص المادة المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
Mazin Tuma : د.اللامي خالف توجيهات الصحة العامة في كل انحاء العالم برفض الكمامة والتشجيع على عدم اخذ اللقاح...وهذه لوحدها ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!
حيدر : السلام عليكم هذا الكلام بعيد عن الواقع وعن كل الحقائق والهدف منه تحويل بوصلة النصر من المقاومه ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : ان صحت هذه الاخبار واثبتت بادله قاطعه فان عشائر الاردن تستحق الاجلال والاكبار.. ولكن يخالجني سؤال اين ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : كفيت ووفيت وجزاك الله خيرا وعندي اقتراح اذا سمح لي السيد الكاتب ارجو تشكيل ندوات نقاشيه مع ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
فيسبوك