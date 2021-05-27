مجلس الأمن الدولي يوافق على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على إرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية التي ستجرى في تشرين المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان إن "مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار 2022".

وأضاف، أن "القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق".