مهددين بالتصعيد.. الأهالي يطالبون محافظ البصرة بالحضور للفاو وحل مشاكل القضاء

طالب أهالي قضاء الفاو اقصى جنوب البصرة، الخميس، المحافظ اسعد العيداني بالحضور الى القضاء والاستماع الى مشاكل ومعاناة الاهالي، مهددين بالخروج بتظاهرة حاشدة بحال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ودعا الاهالي في بيان المحافظ، الى "الحضور الى القضاء والاطلاع على مشاكل الاهالي هناك، سيما ما يتعلق بإنشاء الجانب الثاني من طريق (فاو - بصرة) ضمن المرحلة الثانية للمشروع وبمسافة 65 كيلو متر".

وهدد اهالي الفاو، "باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطلبهم وذلك عبر تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم الاحد المقبل".