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الفتح: اعتقال مصلح يحمل اجندة متعددة ابرزها خلط الاوراق


اكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الخميس، أن عملية اعتقال القائد في الحشد الشعبي قاسم مصلح تحمل اجندة متعددة في المشهد العراقي.

وقال السعدي في حديث صحفي ،ان” الطريقة التي تم بها اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح غير قانونية وتمت من خلال قوة امنية نصبت له كمين في احدى السيطرات وقامت باعتقاله مع نجله واثنين من مرافقيه”، مبينا أن “مصلح من قيادات الحشد المضحية التي وقفت على السواتر للدفاع عن العراق ووحدته وسيادته”.

واضاف السعدي،انه” كان الاجدر ان تذهب الحكومة الى الطرق القانونية الصحيحة في استقدام مصلح من خلال هيئة الحشد الشعبي وامنها باعتباره يمثل رجل دولة ويحمل رتبة قائد عمليات ولايصح ان يتعامل معها بهذه الطريقة”.

وأوضح أن “ماحدث يحمل اجندة مقصودة هدفها خلط الاوراق واثارة الفوضى”، مؤكدا أنه “لايصح التعامل مع شخصيات مضحية حافظت على كيان الدولة وساهمت في ردع اخطر تهديد يمس امن العراق “. 

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الفتح: اعتقال مصلح يحمل اجندة متعددة ابرزها خلط الاوراق
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