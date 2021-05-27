اطلاق سراح الدكتور حامد اللامي

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بإطلاق سراح الدكتور حامد اللامي.

وقال المصدر، إن "السلطات الأمنية أطلقت اليوم، سراح الدكتور حامد اللامي بكفالة".

وأعتقلت قوة أمنية، الأسبوع الماضي، حامد اللامي من عيادته الخاصة في منطقة الصالحية بوسط بغداد.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بوقت سابق، قرارا بفصل الدكتور حامد اللامي، المعروف بانتقاده لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من إجراءات كورونا، وبث مقاطع فيديو عن علاج المرضى.

واشتهر اللامي في الأشهر الأخيرة بعلاج مرضى كورونا بطرق خاصة به في عيادته ببغداد، تختلف عن تلك المعتمدة في المستشفيات الرسمية