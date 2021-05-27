السفير الفلسطيني: أميركا طلبت من العراق التوسط لايقاف حرب غزة

أكد السفير الفلسطيني في بغداد، احمد عقل، الخميس، ان معركة الشعب الفلسطيني التي استمرت 12 يومًا مع الكيان الصهيوني حققت إنجازات مهمة على الساحتين الإقليمية والعالمية، فيما كشف عن طلب أميركي للعراق بالتوسط لايقاف الحرب.

وقال عقل في حوار ان “التحركات الحالية في المنطقة وقبل وقف إطلاق النار وما تلاها بدأت بخطط وهندسة امريكية مباشرة”.

وأضاف، “بينما في الحروب السابقة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني ، كانت دول المنطقة هي التي بدأت التحركات والاتصالات الأولية لوقف إطلاق النار ، ولكن في الحرب الأخيرة ، كانت الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي للاتصالات والتحرك لوقف الحرب”.

وأشار عقل الى ان “الولايات المتحدة طالبت مصر وقطر بوقف الحرب رغم الخلافات الحادة بين البلدين، وكذلك الأردن وحتى تونس والعراق وبعض الدول التي ربما لم تكن طرفا في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية”.

ولفت السفير الفلسطيني في بغداد الى ان “الخطة الأمريكية في هذه المرحلة، هي ان الولايات المتحدة تحاول الضغط على الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ خطة حكومتي فلسطين وإسرائيل، لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.