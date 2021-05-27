السليمانية .. اندلاع مواجهة مسلحة مع مطلوب تنتهي بإصابة عنصر من الآسايش

اندلعت مواجهة مسلحة بين قوات الأمن الاسايش ومطلوب أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه في ناحية "سنكسر" بمحافظة السليمانية، وفقا لما أفاده مسؤول محلي اليوم الخميس.
وصرّح مدير الناحية نهرو عبدالله بأنه صباح اليوم اندلعت مواجهة بين مطلوب قضائيا وقوات الاسايش أسفرت عن إصابة أحد عناصر الأمن بجروح خلال المواجهات ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أن القوات الأمنية القت القبض على المطلوب وسيتم مقاضاته وفق القانون.
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