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الكشف عن صفقة لهدر ملياري دولار على بعد امتار من مكتب الكاظمي


كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن صفقة لهدر ملياري دولار بموضوع السلة الغذائية على بعد امتار من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تغريدة  مخاطبا الكاظمي “على بعد امتار من مكتبكم تجري الان صفقة لهدر مليارين دولار بموضوع السلة الغذائية”.

وأضاف الكلابي، أن “لجنة النزاهة تقوم بالتحقيق بالموضوع وسيتم ابلاغ كافة الجهات ذات العلاقة”.

ولم يذكر الكلابي مزيدا من التفاصيل بخصوص هذه الصفقة من هي الأطراف المتورطة بها.

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