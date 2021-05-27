على خلفية تهم فساد..النزاهة تستقدم ضباطا من شرطة نينوى

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى على خلفيَّة قضيَّة تجهيز سياراتٍ، لافتةً إلى وجود مغالاة بأسعار الشراء.

وقالت الهيئة في بيان أنه وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار القضاء أمر استقدامٍ لثلاثة ضباط في مديريَّة شرطة المحافظة”، موضحةً أن “الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة وجود تهم فساد وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز 26 سيارة مبرم بين المديريَّة وإحدى الشركات الأهليَّة”.

وأضافت أن “التحقيقات الأوليَّة، التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة، قادت إلى زيادةٍ بنسبة 22 بالمائة عن الأسعار الحقيقيَّة السائدة للسعر المثبت من قبل لجنة التخمين في المديريَّة، كاشفةً عن وجود فرق مقداره (٨١٧.٤٠٠.٠٠٠) مليون دينار عن السعر الحقيقي”.

وأكدت أن “أمر الاستقدام شمل ضابطاً برتبة عميد، وضابطين آخرين برتبة عقيد، موضحةً أن أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي”.