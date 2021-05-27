خبير امني: نقل الارهابيين الى العراق مخطط يراد به اعادة احتلال الموصل

حذر المختص بالشأن الامني علي الموسوي، الخميس، من مخطط نقل الارهابيين من سورية الى العراق وايجاد مكان لايوائهم جنوبي الموصل، لافتا الى ان المخطط يراد منه اعادة احتلال المدينة المذكورة وادخال البلد في دوامة جديدة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “عملية نقل الارهابيين من سورية باتجاه العراق لاتملك اي مبررات مقبولة بحيث تعطي الحق للحكومة بالموافقة على نقل هؤلاء لمخيم الجدعة جنوبي الموصل”.

واضاف ان “مايجري من عملية نقل الارهابيين ماهو الا مخطط يراد منه اعادة الفوضى للبلد وانشاط المجاميع الارهابية من جديد بعد النصر الذي تحقق بسواعد الحشد الشعبي والقوات الامنية”.

وأوضح الموسوي، ان “هناك دوافع سياسية وراء اعادة الارهابيين الى العراق، فضلا عن المخطط الاميركي للبقاء في العراق عبر تنفيذ خطة جديدة لاعادة احتلال الموصل من قبل تلك المجاميع الاجرامية”.