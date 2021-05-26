النائبة منار عبد المطلب تدعو البرلمان لسحب الثقة عن 4 وزراء ومحافظ البنك المركزي

دعت النائبة منار عبد المطلب، الاربعاء، مجلس النواب لمساءلة 4 وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، وسحب الثقة عنهم.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي إن “وزراء المالية والصناعة والكهرباء والداخلية ومحافظ البنك المركزي يجب أن يتم سحب الثقة عنهم، نتيجة تقصيرهم في المهام الموكلة اليهم”.

وأضافت، أن “ وزير الداخلية بصفته المسؤول عن الامن في البلاد، وكذلك وزير المالية باعتباره المسؤول عن رفع سعر صرف الدولار وزيادة الفقر والبطالة، وكذلك محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى مساءلة وزير الكهرباء والصناعة “.

واعتبرت أن “الكهرباء والصناعة من أكثر الوزارات هدرا للمال العام طيلة السنوات الماضية”.

وشددت عبد المطلب على “ضرورة أن يأخذ المجلس النيابي دوره الحقيقي في محاسبة المسؤول مهما كانت درجته الوظيفية”.