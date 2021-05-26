سي ان ان :مخاوف ترامب من الملاحقة القضائية تصاعدت في الاسابيع الاخيرة

اكدت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز ماجي هامبرمان ، الاربعاء، ان مخاوف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قد تزايدت في الاسابيع الاخيرة نتيجة المخاطر القانونية والملاحقات القضائية بشان احتمال محاكمته بسبب التهرب الضريبي.

ونقلت شبكة سي أن أن في مقابلة مع هامبرمان قولها إن “ترامب أجرى عدة اجتماعات مع مسؤولي منظمة ترامب لمناقشة الخطر القانوني الذي يواجهه بصفته من قبل المدعين العامين في مكتب المدعي العام في نيويورك ، حيث طلب من هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات إليه بالاحتيال والتهرب الضريبي”.

واضافت ” اعتقد ان ترامب كان محبطا وقلقا للغاية بشأن هذه التحقيقات لعدة أشهر حتى قبل مغادرته البيت الأبيض ، لكنني أعتقد أن المخاوف تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية”.

واوضحت أنني ” أعتقد أنه كان في برج ترامب عدة مرات منذ عودته إلى بالم بيتش وكان هناك الكثير من الاجتماعات المتعلقة بهذه التحقيقات”.

وتوقعت هابرمان بعد ذلك أن يصف ترامب أي لائحة اتهام بأنها “مطاردة الساحرات” وقالت إن “ذلك سيزيد من احتمالية حديثه على الأقل عن الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 فقط حتى يتمكن من الادعاء بأن المحاكمات لها دوافع سياسية”.

واشارت الى ان ترامب “سيقول إن هؤلاء الناس يلاحقونه ، والمحققون يلاحقونه ، لأنه لا يزال في دائرة الضوء السياسي”. بحسب زعمه .