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حركة التغيير الكردستانية تعلن موقفها من محاولات تأجيل الانتخابات


عبر القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الثلاثاء، عن رفض الحركة لمحاولات بعض الأطراف السياسية تأجيل الانتخابات.

وقال وهاب في تصريح صحفي إن “الانتخابات هي مطلب جماهيري وشعبي وأي دعوة لتأجيلها هي تلاعب بمشاعر المواطنين وإدامة عمر الأحزاب الفاسدة”.

وأضاف أن “الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها المحدد، كما يجب توفير انتخابات نزيهة في جميع مدن العراق وخاصة الإقليم الذي يعاني من سيطرة مطلقة على مفاصل الحياة من قبل الأحزاب الحاكمة”.

وكانت قيادات سياسية بارزة أبرزها رئيس أئتلاف دولة القانون نوري المالكي اصدرت مواقف رافضة لتأجيل الانتخابات المقرر أن تجري في 10 من تشرين الأول من العام الحالي.

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