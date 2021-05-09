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قوات اللواء 315 في قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي تنهي التعرض الذي قام به ارهابيو داعش


انهت قوات اللواء 315 في قيادة عمليات سامراء بالحشد الشعبي، الاحد، التعرض الإرهابي الذي شنه فلول "داعش" الإرهابي شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي لهيئة الحشد الشعبي ان مجموعة من عناصر فلول "داعش" الإرهابي قامت بشن تعرض على نقاط اللواء 315 بالحشد الشعبي في منطقة الجالسية شرق سامراء قبل ان تتصدى لهم قوات اللواء.

وقد اسفرت عملية التصدي البطولية عن استشهاد ثلاثة مقاتلين باللواء 315 واصابة اثنين آخرين بجروح.

 

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