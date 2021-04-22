صادقون: عدم القبول بالخروج الجزئي احد الاشكاليات المسجلة على الحوار الاستراتيجي مع امريكا

بينت كتلة صادقون النيابية تسجيلها عدد من النقاط على الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا.

وقال عضو الكتلة، النائب فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي انه” أكدنا على ضرورة عدم القبول بالخروج الجزئي او المشروط من البلاد وايضاح والكشف عن نوعية القوات التي ستبقى وفق هذا الحوار”.

وأضاف، انه” كما اكدنا على ضرورة احترام القوات الامريكية المتبقية للاستشارة والتدريب للسيادة العراقية وعدم خرقها للقوانين والسيادة واحترام الأراضي المتواجدة عليها والالتزام بكافة القوانين السارية في البلاد”.

وأشار الى ان” الحوار يعتبر نقطة إيجابية كخطوة في سبيل تحقيق السيادة التامة للعراق تطبيقا لقرار البرلمان”.