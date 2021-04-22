الصراع السني يتصاعد وتحذيرات من “تصفيات جسدية” لقيادات

رجح مصدر نيابي في تحالف القوة , الخميس , ان تقوم جهات سياسية بعمليات تصفية جسدية لبعض القيادات السنية فبل الانتخابات , محذرا من استمرار تصاعد شدة الخلاف حول الزعامة السنية ربما قد يؤدي الى تلك التصفيات .

وقال المصدر ان ” تصاعد الخلاف بين القيادة السنية في الانبار وصلاح الدين ونينوى أدى الى وجود جبهات متعددة لاتمثل المكون السني وانما مناطقية وفي بعض الأحيان عشائرية ” .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته انه ” للأسف بعض القيادات ان لم نقل اغلبها تبحث عن مصلحة شخصية وأخرى تبحث عن الزعامة للمكون خاصة وان هذه القيادات تمتلك السطوة والسلاح”.

وحذر المصدر من أن “استمرار تصاعد شدة الخلاف حول الزعامة السنية ربما قد يؤدي الى التصفيات جسدية قبل الانتخابات ”