وفاة النائب عدنان الاسدي بسبب مضاعفات كورونا

توفي صباح ،اليوم الخميس، عضو مجلس النواب رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان هادي الأسدي بسبب مضاعفات كورونا.

وكان مكتب الأسدي قد اعلن قبل اسبوعين إصابته بفيروس كورونا، ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية.

وسيتم تشييع جثمانه في تمام الساعة ٣:٣٠ عصر اليوم ، من أمام جامع حي المعلمين في قضاء الرميثة في محافظة المثنى بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية "الفيس بوك" للنائب الراحل.

وشغل الاسدي سابقا منصب وكيل وزير الداخلية لسنوات عدة وهو من ابرز قيادات حزب الدعوة الاسلامية.