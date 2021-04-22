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مجددا.. العراق يسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا


اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة باصابات كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي الصار عن وزارة الصحة فان "عدد الاصابات المسجلة لهذا اليوم في عموم العراق بلغ 8450 اصابة جديدة، في حين تم تسجيل 6872 حالة شفاء جديدة ، اما الوفيات فقد بلغت 30 حالة".

وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للاصابات في العراق الى 1010304 منذ تفشي الوباء، فيما وصل اجمالي الوفيات الى 15128 حالة وفاة.

 

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