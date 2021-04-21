القبض على متهمين بالدكة العشائرية استخدما قنابل يديوية في بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين بالدكة العشائرية استخدموا القنابل اليدوية في جريمتهم.

وقالت المديرية في بيان، انه "بعد سماع دوي انفجار ضمن منطقة اللج والتي تقع ضمن اعمال مركز شرطة الوحدة التابع الى قيادة شرطة بغداد تم على الفور التحرك الى مصدر الدوي وفور الوصول الى محل الحادث تبين انه قيام مجموعة من المتهمين بما يعرف بالدكة العشائرية عبر القاء قنابل يدوية عدد ٢ (رمانتين) على احد المنازل".

واضاف البيان انه "بناء على ذلك وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني بالتعاون مع اللواء ٤٢ جيش عراقي وتطويق المنطقة والتفتيش على المتهمين وبالفعل تم القاء القبض على متهمين اثنين يستقلون دراجة نارية وتم اصطحابهم الى مركز الشرطة للتحقيق معهم واعترفا صراحة بقيامهما بالقاء القنبلتين على دار احد المواطنين لوجود مشاكل عشائرية معهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".