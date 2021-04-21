النائب محمد البلداوي : كتل سنية وكردية تسببت بتأجيل جلسة البرلمان الى الخميس

أكد عضو لجنة التخطيط النيابية محمد كريم البلداوي، الاربعاء، إن سبب تأجيل جلسة البرلمان هو تخلف بعض الكتل الكردية والسنية عن الحضور.

وقال البلداوي في تصريح صحفي”أن بعض الكتل السنية والكردية تخلفت عن حضور جلسة البرلمان مما أدى الى تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل“ .

وأوضح البلداوي ، ”أن هذه الكتل كانت سبباً في تأجيل أعمال الجلسة الى الخميس المقبل وعسى ان يحضروا في الموعد المقبل“.

يذكر أن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، ومناقشة قانون الضمان الاجتماعية التقاعد للعمال.