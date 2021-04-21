اعتقال عصابة تقوم بتزوير تصاريح خاصة بالقوات الأمنية والحشد الشعبي في الفلوجة

أفاد امر فوج طوارئ الانبار السادس العقيد عادل عبد اللطيف التبان، الاربعاء، باعتقال أكبر عصابة لتزوير مستندات حكومية خاصة بالقوات الامنية والحشد الشعبي في مدينة الفلوجة .

وقال التبان في تصريح صحفي ان “ القوات الأمنية قامت بمتابعة عصابات في الانبار خاصة بتزوير التخاويل الامنية الخاصة للوحدات العسكرية والحشد الشعبي”، مضيفا أن “عمليات المراقبة والرصد استمرت لمدة شهرين وتمكنت القوات الامنية من اعتقال رئيس العصابة واثنين من مرافقيه في مدينة الفلوجة”.

وأوضح، أن “افراد العصابة يقومون بتزوير اختام رسمية لتزوير التخاويل الامنية ومستندات حكومية أخرى”.

وأشار الى أن “الية اعتقال افراد العصابة حصلت بعد قيام القوات الامنية بزرع عنصر استخباراتي تمكن من التغلغل داخل افراد المجموعة بحجة الحصول على تخويل مزور وتم استدراجهم واعتقالهم”.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت قبل فترة قصيرة من اعتقال عصابة مختصة لتزوير معاملات ارهابي داعش واعتبارهم شهداء.