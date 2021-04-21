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مقتل شخص والعثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد


افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل شخص نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر  ان "شخصا قتل نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة العبيدي بالعاصمة بغداد".

واضاف انه " في حادثة اخرى، تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة الحسينية".

وتابع ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين".

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