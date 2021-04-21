توقيف 43 شخصا بسبب اطلاقهم النار في مجلس عزاء في ميسان

اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء، توقيف عدد من الاشخاص لقيامهم باطلاق النار في الهواء في محافظة ميسان.

بيان للمجلس اكد ان محكمة تحقيق العمارة قررت توقيف (٤٣) متهما أثناء مشاركتهم بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء وسط مدينة العمارة.

وذكر البيان أن المتهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء قيامهم بتشيع احد وجهاء المدينة، لافتا إلى أن" المتهمين تم توقيفهم وفقا لأحكام القرار رقم 570 ".