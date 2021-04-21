النائب احمد الكناني: سنراجع جميع المواقف مع الحكومة اذا لم تسيطر على وضع السوق

اكد عضو تحالف الفتح، النائب احمد الكناني، الأربعاء، سعي ائتلافه لاعادة المواقف مع الحكومة اذا لم تسيطر على اسعار السوق ، معتبرا انها كانت من الأساس مخطئة في التلاعب المالي.

وقال الكناني، في تصريح صحفي انه” سنراجع جميع الموقف مع الحكومة في حال لم تبد خطوات جديدة لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق وتدهور القوة الشرائية للمواطن خصوصا في شهر رمضان المبارك”.

واضاف، ان” الحكومة لم تكن على صواب في قرارها الخاص بالتلاعب بأسعار الصرف كيف تشاء ومتى تشاء ولا بد لها ان تحذر من ردود فعل القوى”.

أشار الى ان” الحكومة لم تكن مستعدة من البداية لهذه التقلبات المالية وربما لم تحسب لها حساب ولم تضع لها حتى خطة مدروسة لمثل هذه التقلبات”.