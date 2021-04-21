المفوضية تحسم موضوع مشاركة الناخبين ممن لم يحدثوا بايومترياً بانتخابات تشرين

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، أن الناخبين المسجلين بايومترياً ولم يحدثوا بياناتهم، أو يمتلكون البطاقات قصيرة الأمد، يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وقالت الغلاي في حديث صحفي إن "المسجلين ولديهم بطاقات بايومترية ومشاركين في الانتخابات السابقة ولم يحدثوا بياناتهم، يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة"، مشيرة إلى أن "كل من يمتلك بطاقة قصيرة أو طويلة الأمد يحق له المشاركة في الانتخابات".

وأضافت، أن "16 مليون ناخب سجلوا بايومتريا، كما تم تسجيل 500 مرشح للانتخابات، و140 حزباً".

وأشارت إلى أن" جميع المرشحين يتم تدقيق اسمائهم في الهيئة الجنائية وهيئة المسائلة والعدالة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وهيئة النزاهة ليتم السماح لهم بالترشيح للانتخابات".

وقرر مجلس المفوضين توحيد المدد لتكون فترة استلام قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية حتى 1 أيار 2021، مع عدم الموافقة على طلب تمديد فترة تحديث سجل الناخبين.