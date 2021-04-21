صحة كردستان: 15 حالة وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في الإقليم

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها سجلت "1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، و714 حالة شفاء في عموم أراضي الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 193 في أربيل، و282 في السليمانية، 491 في دهوك، 15 في حلبجة، و36 في كرميان، و5 في رابرين".