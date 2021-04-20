إيران: ابلغنا العراق موافقتنا على وساطته لنزع فتيل التوتر بالمنطقة

أعلن السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، الثلاثاء، دعم بلاده وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، مؤكدا أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.

وقال مسجدي في حوار مع وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “ارنا” إن “العلاقات بين إيران والعراق جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية”.

وأكد “دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لازالة التوتر بين دول المنطقة”، مشددا على أن “ إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار”.

من جهة ثانية اعتبر السفير الإيراني في بغداد، ان “تواجد العسكريين الامريكيين لايصب في مصلحة العراق والمنطقة موضحا أن قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها”.

واشار مسجدي الى ان “ملف اغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس تتم متابعته من قبل ايران والعراق علي المستويات القضائية والسياسية والدولية”.