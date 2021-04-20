اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 50 الف حبة مخدرة غرب الرمادي

أفاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الثلاثاء، بالإطاحة بأبرز تاجر مخدرات غرب مدينة الرمادي.

وقال كسار في تصريح صحفي إن” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمينا لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله في منطقة الخمسة كيلو غربي مدينة الرمادي، دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف ان “القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل 50 الف حبة مخدرة نوع صفر واحد وغرامان ونصف من مادة الكريستال”،

مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة”.

يذكر ان قيادة شرطة الانبار تقوم بعمليات استباقية على اماكن تواجد تجار الحشيشة والمخدرات للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب.