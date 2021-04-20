قائد شرطة بغداد يعاقب مفرزة اعتدت على مواطن بالضرب

أعلنت قيادة شرطة العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أفراد مفرزة انتشر مقطع فديو لهم وهم يعتدون على مواطن بالضرب.

وقالت القيادة في بيان إنه "فور ورود معلومة بوجود تجاوز على مواطن من قبل مفرزة تابعة لأحد أفواج الطوارئ التابعة للقيادة وقبل انتشار مقطع الفيديو وفي تمام الساعة التاسعة صباحا وجه قائد شرطة بغداد بإيداع المفرزة في التوقيف فورا على ذمة المجلس التحقيقي مع وجود تجاوز واعتداء من قبل المواطن على احد المرابطات والهروب منهم ولكن هذا لا يبرر التجاوز الذي حصل".

وأكدت القيادة، أن "هذا التصرف الفردي لا يحسب على القيادة طالما كانت عونا وسندا للمواطن البغدادي وان اي تصرف غير مسؤول يصدر من اي منتسب غير مقبول ويواجه بحزم".