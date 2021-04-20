النائب عن الفتح مختار الموسوي: البرلمان مطالب باقالة الحكومة فورا اذا لم تسيطر على أسعار الدولار

دعا عضو تحالف الفتح، النائب مختار الموسوي، الثلاثاء ، الحكومة الى ضرورة الإسراع في معالجة ارتفاع أسعار الدولار الذي انعكس سلبا على دخل المواطن.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي ان” البرلمان مطالب اليوم بالوفاء في وعده واقالة الحكومة فورا لعدم قدرتها على إدارة او السيطرة على سوق الأوراق المالية التي انعكست نتائجها سلبا على المواطن وقوته اليومي”.

وأضاف، ان” استمرار الحكومة في منهجها هذا يعني القضاء على المواطن وارتفاع مستوى الفقر الى حد كبير بسبب الغلاء وارتفاع اسعار المواد التي تتعلق بقوت العوائل اليومية”.

واشار الى انه” من الضروري تعاضد جميع الكتل للعمل على اقالة الحكومة قبل الموعد المحدد لانقاذ ما تبقى من الاقتصاد العراقي”