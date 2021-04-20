قيادي في الحشد: الارهاب والاوضاع والأمنية ذريعة للوجود الأمريكي

بين القيادي في الحشد الشعبي، محمود مرضي ، الثلاثاء، أن ذريعة وجود القوات الامريكية داخل العراق هو الارهاب والاوضاع الأمنية غير المستقرة.

وقال مرضي في تصريح صحفي ”أن الاوضاع الامنية غير المستقرة والارهاب وتدريب القوات العراقية هي ذريعة الوجود الاجنبي داخل العراق“.

وأكد القيادي، إن “خروج القوات الامريكية من العراق مرتبط بطلب رئيس الوزراء حصراً وأن المماطلة من الطرفين”.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش