قوة من الشرطة تحجز سيارة "سائق مسؤول متقاعد" في بغداد

أعلنت قيادة شرطة العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، حجز عجلة نوع شوفرليت سوبر بان سوداء اللون مضللة من جميع الجهات.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد ظهر اليوم واثناء تجوال قائد شرطة بغداد ضمن قاطع المسؤولية لاحظ عجلة نوع شوفرليت سوبر بان سوداء اللون مضللة من جميع الجهات بما في ذلك الزجاج الأمامي وبدون لوحات تسجيل والتي تم وضع شعار الجمهورية بدلا عن الارقام حيث تم استيقاف العجلة والاستفسار من سائقها وتبين انها تستخدم من قبل سائق لاحد المسؤولين المتقاعدين".

وأشار البيان إلى أنه "على الفور تم تسليمها اصوليا الى مركز شرطة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

وبينت القيادة، أن "اغلب الجرائم الجنائية والإرهابية تنفذ بهكذا عجلات تدعي تبعيتها لمسؤولين سابقين، مبينة أنه تم تسليم العجلة كإجراء احترازي وقانوني لمنع استخدامها بصورة خاطئة".