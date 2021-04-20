كتلة نيابية: 75% من القوى السياسية ضد الانتخابات المبكرة

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي الثلاثاء، بان 75% من القوى السياسية ضد مبدا الانتخابات المبكرة في تشرين الاول القادم.

وقال الخالدي، ان “اجراء انتخابات شفافة ونزيهة اهم من الموعد لان النتائج ستبنى عليها الكثير من الاهداف وستدفع الى تصحيح مسار عملية سياسية تعاني من ازمات مزمنة منذ سنوات طويلة”.

وأضاف، أن “75% من القوى السياسية ضد مبدا اجراء انتخابات مبكرة في تشرين الاول لكنها لا تعلن ذلك للراي العام فيما 25% من القوى داعمة لاجراءاها لاسباب متعددة ايضا”.

واشار الى ان” اي انتخابات تجري لا تعتمد اطر الشفافية والنزاهة لن يكون هناك تغير يلبي طموح الشعب العراقي”.

وكانت الحكومة حددت 10 من تشرين الاول 2021 موعدا لاجراء الانتخابات النيابية.