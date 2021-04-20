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وزارة المالية تؤشر اخطاء في الموازنة وتفاتح رئاسة الجمهورية لتصحيحها


كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية مشيرة الى انها ستفاتح رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان "وزارة المالية باشرت بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات المخولة لنا".

واضاف "حيث بدأت الوزارة بإجراءات تدقيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة /2021 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12/نيسان/2021 ، وتم ملاحظتنا بوجود اخطاء ضمن الجداول والنصوص"، مؤكدا انه "سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام المادة (من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977".

وتابعت الوزارة بحسب البيان "ان الأخطاء التي وردت بالمشروع المرسل من قبل مجلس النواب بموجب كتابها المرقم 1/9/3022 في 6/4/2021 والمرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى الجريدة الرسمية بموجب كتابها المرقم ذ.و/1/41/1278 في 12/4/2021 والمبينة ادناه:

1- ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) الف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الايرادات على وفق الاعداد الملحق بهذا القانون .

في حين ان جدول (أ) لم يعدل وفق اجمالي الايرادات المشار اليها اعلاه وانما تم الابقاء على اجمالي الايرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) الف دينار .

2- كذلك ورد بالمادة 2/اولا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) الف دينار للسنة /2021 منها

1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات .

في حين ان الاجمالي الصحيح هو (98974139482) الف دينار وليست (90559139482) الف دينار وذلك لعدم ادراج حقول التشغيلية الاضافية لكون المبلغ الاخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف اليه (1882000000) الف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة .

3- اما بالنسبة لاجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار ) توزع على وفق ( الحقل /4 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات ) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية .

في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ (25713294605) الف ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية الاضافية الجديدة الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون (29136869809) الف دينار وان اجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو (27757619729) الف دينار والذي لايمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض اجمالي النفقات الرأسمالية كما ان جدول (هـ) المشار اليه بالفقرة (3) اعلاه لايمكن اعتماده لكون اصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وانما جرى تغييره بموجب جدول (ب) .

4- كذلك وردت ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثاً) العجز 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات (320141984101) الف دينار وهو لايطابق اجمالي الفقرة (أ+ب) وانما الصحيح هو (101320141984) الف دينار وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض اصدار بيان التصحيح المشار اليه اعلاه .

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