العصائب: استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بات مطلبا شعبيا

كشف الناطق باسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي، الثلاثاء ، عن عزم مجلس النواب استضافة وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب تمهيدا لاستجوابهم داخل قبة البرلمان، معتبرا ان استجوابهما بات مطلبا شعبيا.

وقال الربيعي في تصريح صحفي إن “كتلة الصادقون طالبت برفض قرار إعادة الاستقطاع الضريبي على الموظفين بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده”.

واضاف أن “استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بات مطلبا شعبيا وسياسيا”، مشيرا إلى أن “وزير المالية علي علاوي بات الافة الأولى التي تضرب الفقراء”.

ولفت الربيعي إلى أن “وزير المالية ومحافظ البنك المركزي انهكا كاهل المواطن وتسببوا له بالدمار دون أي تخطيط مسبق”.

وكانت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب دعت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الى اقالة وزير المالية علي علاوي لفشله بادارة الوزارة وتحميله التبعات الاقتصادية المريرة، مؤكدة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحمل المسؤولية كاملة لاصراره على بقاء وزير المالية بمنصيه.