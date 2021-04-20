صحة كربلاء تستحدث منفذا لتلقيح أصحاب المحال والمطاعم والمولات وعمالهم

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن الشروع بتطعيم أصحاب المطاعم والمولات ومراكز التسوق والفنادق واصحاب المحال التجارية التي تقدم خدمات غذائية وصحية واماكن استراحة للمواطنين والعاملين فيها باللقاح المُضاد لفيروس كُورونا، فيما عدت تلقي اللقاح شرطاً من شروط ممارسة العمل.

وقال مُدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة ب‍محافظة كربلاء، الدكتور كرار جواد العباسي في بيان إنه "وفقا لما جاء في الفقرة (سادساً ) من الإجتماع الأخير للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، والتي نصت على تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحال العامة والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية ، قمنا ، أمس الإثنين ، وبمتابعة مباشرة من قبل المدير العام للدائرة ، الدكتور صباح الموسوي، ومدير القسم ، الدكتور خالد الأعرجي، بإستحداث منفذ تلقيحي خاص بتطعيم الموما إليهم باللقاح المضاد لفيروس كُورونا ".

ودعا العباسي "جميع المُشار إليهم آنفا بمراجعة مقر الشعبة في منطقة حي الحر لأخذ اللقاح، عاده شرطاً من شروط ممارسة العمل بالأماكن الخاضعة للرقابة الصحية، وشرطاً لتجديد ومنح الإجازات الصحية وحسبما ورد في الفقرة ذاتها".

واكد إنه "بجانب أخذ اللقاح المضاد للفيروس الوبائي، يجب الإلتزام بالإجراءات والتدابير الإحترازية الوقائية الصحية والإرشادات الطبية لتجَنب الإصابة بالفيروس، بضمنها التباعد الإجتماعي والإبتعاد عن التجمعات البشرية الكبيرة، وإرتداء الكمامات والكفوف وتعقيم اليدين ".