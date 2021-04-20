اعتقال عصابة تمتهن تزوير فحوصات كورونا الخاصة بالمسافرين في البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال عصابة تمتهن تزوير فحوصات كورونا الخاصة بالمسافرين في البصرة.

وقال المصدر ان "الاشخاص المعتقلين يشكلون عصابة تمتهن تزوير فحوصات pcr الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين"، مشيرا الى "ضبط عدد من الاختام بحوزتهم تعود لعدد من المؤسسات الصحية والاطباء في البصرة".

وكانت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في منطقة الهارثة (شمال شرقي البصرة).