نائب: الحكومة تعطي الأولوية بتوزيع الموازنة لكردستان وبعده المحافظات النفطية

بين عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، الاثنين، ان الحكومة عندما تقسم الثروات لا تنظر بعين العدالة الى جميع المحافظات وتعطي الاولوية لمثيري المشاكل.

وقال خشان، في تصريح صحفي، انه” هناك محافظات جنوبية تعاني النقص الشديد في الخدمات بسبب طريقة الحكومة بتوزيع الثروات إضافة الى اشباعها لكردستان ومن ثم تلتفت الى المحافظات الجنوبية”.

واضاف، ان” المحافظات الجنوبية تقوم بتسليم وارداتها الى بغداد من دون اثارة المشاكل مثلما تفعل كردستان التي تسببت بالكثير من الازمات السياسية في البلاد وعدم تسليمها الواردات الاتحادية ومع هذا تستلم حصتها أولا بأول من الموازنة”.

وأشار الى ان” المحافظات الجنوبية تفتقر الى ممثلين حقيقيين في البرلمان ينتزعون لها حقها من الموازنة وكل مورد يقسم على المحافظات”