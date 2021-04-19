الفلوجة تنفي وجود نقص في اسطوانات الاوكسجين المخصصة لمصابي كورونا

نفى مدير اعلام مستشفى الفلوجة التعليمي احمد الفلاحي، الاثنين، وجود شحة في مادة اسطوانات الاوكسجين للمصابين بفيروس كورونا.

وقال الفلاحي في تصريح صحفي ان “الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في الية توفير مادة اسطوانات الاوكسجين المخصصة لمرضى فيروس كورونا في مستشفى الفلوجة التعليمي عارية عن الصحة”.

وأضاف، أن “معامل دائرة صحة الانبار تنتج وبشكل يومي كميات كبيرة من اسطوانات الاوكسجين ولا يوجد اي معوقات في الية توفير هذه المادة المتوفرة في كافة مستشفيات المحافظة”، مبينا ان “مستشفى الفلوجة التعليمي يقوم بتوزيع اسطوانات الاوكسجين مجانا للمصابين بفيروس كورونا الراقدين داخل منازلهم”.

يشار الى ان معمل مستشفى الفلوجة التعليمي ينتج من 500 الى 600 اسطوانة اوكسجين يوميا.